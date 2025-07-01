Dışişleri'nden ABD'nin 'Suriye' Kararına İlk Yorum: 'Olumlu Bir Gelişmedir'

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ABD Başkanı Donald Trump, mayıs ayında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Suriye'nin yeni Devlet Başkanı Ahmed Şara ile bir araya gelmişti. Trump görüşmede Suriye'ye yönelik yaptırımların tamamen kaldırılabileceğini ifade etmişti. Trump’tan dün gece saatlerinde Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıran kararnameyi imzaladı.

Trump'ın 'Suriye' kararına Dışişleri Bakanlığı'ndan ilk yorum geldi. Bakanlık Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye'nin, ABD'nin Suriye ile ilişkilerini normalleştirme yolundaki iradesini memnuniyetle karşıladığını belirterek, Washington'un ülkeye yönelik yaptırımların bir bölümünü daha kaldırmasını "olumlu bir gelişme" olarak değerlendirdi.

'OLUMLU BİR GELİŞMEDİR'

Sözcü Keçeli, X sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

ABD yönetiminin Suriye hükümeti ile ilişkilerini "normalleştirme" yolundaki "güçlü iradesinin" memnuniyetle karşılandığını vurgulayan Keçeli, "Bu çerçevede, Suriye'ye yönelik yaptırımların önemli bir bölümünün daha kaldırılmış olması olumlu bir gelişmedir." ifadesini kullandı.

Sözcü Keçeli, Türkiye'nin, Suriye’nin yeniden imarına gerek kamu gerek özel sektör aracılığıyla katkıda bulunmaya, bölgesel ve uluslararası paydaşlarla birlikte devam edeceği mesajını verdi.

Kaynak: AA