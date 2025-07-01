Dışişleri'nden ABD'nin 'Suriye' Kararına İlk Yorum: 'Olumlu Bir Gelişmedir'

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin Suriye'ye yaptırımları kaldırmasına ilişkin açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye'nin, ABD'nin Suriye ile ilişkilerini normalleştirme yolundaki iradesini memnuniyetle karşıladığını belirterek, yaptırımların kaldırılmasını "olumlu bir gelişme" olarak değerlendirdi.

Son Güncelleme:
Dışişleri'nden ABD'nin 'Suriye' Kararına İlk Yorum: 'Olumlu Bir Gelişmedir'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, mayıs ayında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Suriye'nin yeni Devlet Başkanı Ahmed Şara ile bir araya gelmişti. Trump görüşmede Suriye'ye yönelik yaptırımların tamamen kaldırılabileceğini ifade etmişti. Trump’tan dün gece saatlerinde Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıran kararnameyi imzaladı.

Trump'ın 'Suriye' kararına Dışişleri Bakanlığı'ndan ilk yorum geldi. Bakanlık Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye'nin, ABD'nin Suriye ile ilişkilerini normalleştirme yolundaki iradesini memnuniyetle karşıladığını belirterek, Washington'un ülkeye yönelik yaptırımların bir bölümünü daha kaldırmasını "olumlu bir gelişme" olarak değerlendirdi.

'OLUMLU BİR GELİŞMEDİR'

Sözcü Keçeli, X sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

ABD yönetiminin Suriye hükümeti ile ilişkilerini "normalleştirme" yolundaki "güçlü iradesinin" memnuniyetle karşılandığını vurgulayan Keçeli, "Bu çerçevede, Suriye'ye yönelik yaptırımların önemli bir bölümünün daha kaldırılmış olması olumlu bir gelişmedir." ifadesini kullandı.

Sözcü Keçeli, Türkiye'nin, Suriye’nin yeniden imarına gerek kamu gerek özel sektör aracılığıyla katkıda bulunmaya, bölgesel ve uluslararası paydaşlarla birlikte devam edeceği mesajını verdi.

Suriye’nin Beklediği Haber Geldi! Trump Kararnameyi İmzaladı, Yaptırımlar KaldırıldıSuriye’nin Beklediği Haber Geldi! Trump Kararnameyi İmzaladı, Yaptırımlar KaldırıldıDünya

Kaynak: AA

Etiketler
Donald Trump Dışişleri Bakanlığı
Son Güncelleme:
Eski Dostlar Arasında Gerilim Tırmanıyor! Trump'tan Musk'a Gözdağı: Sınır Dışı Edilebilir Eski Dostlar Arasında Gerilim Tırmanıyor! Trump'tan Musk'a Gözdağı: Sınır Dışı Edilebilir
Kan Donduran Çete Savaşı! Kafalarını Kesip Köprüye Astılar Kan Donduran Çete Savaşı! Kafalarını Kesip Köprüye Astılar
Allan Saint-Maximin'den 'Geri Dönüş' Mesajı Saint-Maximin'den 'Geri Dönüş' Mesajı
Ne Ispanak Ne Marul Ne Maydonoz! Bilim İnsanları Tek Tek Listeledi: İşte En Sağlıklı Sebze Ne Ispanak Ne Marul Ne Maydonoz! Bilim İnsanları Tek Tek Listeledi: İşte En Sağlıklı Sebze
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Memur ve Emekliler İçin Geri Sayım Başladı! Kim Ne Kadar Zamlı Maaş Alacak? Tüm Memur ve Emekliler İçin Geri Sayım Başladı! Kim Ne Kadar Zamlı Maaş Alacak?
Altın İçin Tarih Verildi: Çok Sert Çakılacak Altın İçin Tarih Verildi: Çok Sert Çakılacak
Altın, Dolar, Mevduat, Euro, Borsa... Yılın İlk 6 Ayı Yatırımcısının Yüzünü Güldüren Belli Oldu! Altın, Dolar, Mevduat, Euro, Borsa... Yılın İlk 6 Ayı Yatırımcısının Yüzünü Güldüren Belli Oldu!
Kimsenin İstemediği İş Mesleği Oldu: Hem Saygı Görüyor, Hem Aylık 150 Bin TL Kazanıyor Kimsenin İstemediği İş Mesleği Oldu: Hem Saygı Görüyor, Hem Aylık 150 Bin TL Kazanıyor
Ehliyet Sahipleri Dikkat! Bu Tarihi Kaçıran Dizlerini Dövecek: 15 TL'lik Ücret 7 Bin 438 TL'ye Fırlayacak Ehliyet Sahipleri İçin Köprüden Önce Son Çıkış: 15 TL'lik Ücret 7 Bin 438 TL'ye Fırlayacak