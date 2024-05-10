Dışişleri: BM Genel Kurulu'nun Filistin kararını memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Filistin'in BM çalışmalarına daha geniş haklar ve ayrıcalıklarla katılımına olanak sağlayacak kararın kabul edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

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Dışişleri: BM Genel Kurulu'nun Filistin kararını memnuniyetle karşılıyoruz

Filistin'in BM üyeliğinin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yeniden görüşülmesi ve gözlemci statüsünde bulunan Filistin'e bazı hakların tanınmasını talep eden tasarı kabul edilmesine ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan destek geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

BM Genel Kurulu'nun, Filistin'in BM çalışmalarına daha geniş haklar ve ayrıcalıklarla katılımına olanak sağlayacak kararını memnuniyetle karşılıyoruz.

Bu karar, uluslararası toplumun ezici çoğunluğunun, Filistin halkının kendi devletine sahip olma hakkına ve iki devletli çözüme verdiği güçlü desteği bir kere daha ortaya koymuştur.

Bu vesileyle, tüm uluslararası toplumu İsrail’in Gazze’de uyguladığı vahşeti durdurmak için somut adımlar atmaya ve Filistin Devleti’ni tanımaya çağırıyoruz.

Birleşmiş Milletler, Filistin'in BM üyeliğinin yeniden görüşülmesini talep eden tasarıyı kabul ettiBirleşmiş Milletler, Filistin'in BM üyeliğinin yeniden görüşülmesini talep eden tasarıyı kabul ettiDünya

Kaynak: AA

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