Dışişleri Bakanlığı'ndan Nijer'deki Saldırıya Kınama

Dışişleri Bakanlığı, Nijer'deki terör saldırısını "Bu menfur saldırıyı kınıyoruz. Nijer halkına taziyelerimizi sunuyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" diyerek kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Nijer'deki Saldırıya Kınama

Dışişleri Bakanlığı Nijer'de meydana gelen terör saldırısını kınadı. Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Nijer'in Tillabery bölgesindeki Fambita köyünde dün (21 Mart) meydana gelen terör saldırısında 40’tan fazla kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı kınıyoruz. Nijer halkına taziyelerimizi sunuyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

Kaynak: ANKA

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