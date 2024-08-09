Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'de 'Kalıcı Ateşkes' Açıklaması

Dışişleir Bakanlığı, Gazze'de kalıcı ateşkes çabaları hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, planın barış için uygun bir zemin teşkil ettiğine dikkat çekildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'de 'Kalıcı Ateşkes' Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de kalıcı ateşkes çabaları hakkında yazılı açıklamada bulundu. ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğunda yürütülen çabaların takdir edildiği vurgulanan açıklamada üç aşamalı planın barış için uygun bir zemin teşkil ettiği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Gazze’de kalıcı ateşkes sağlanması amacıyla ABD, Katar ve Mısır’ın arabuluculuğunda yürütülen çabaları takdir ediyoruz.

Söz konusu ülkelerin liderleri tarafından bugün yapılan açıklamada yer alan hususların hayata geçirilmesini destekliyoruz.

BM Güvenlik Konseyi’nin 2735 sayılı kararında yer alan üç aşamalı plan, barış için uygun bir zemin teşkil etmektedir.

Filistinlilerin ateşkes konusunda gösterdiği yapıcı tutumun İsrail tarafından da sergilenmesi gerekmektedir. Uluslararası toplum, Netanyahu Hükümeti üzerinde gerekli baskıyı kurmalıdır."

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