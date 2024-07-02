Dini etkinlikte izdiham! Çok sayıda ölü var

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaleti üst düzey sağlık görevlisi yaptığı açıklamada bir Hindu dini toplantısında 27 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ölü sayısının artmaya devam ettiği vurgulandı.

Kalabalıklar Yeni Delhi'nin yaklaşık 140 kilometre güneydoğusundaki Hathras şehrinde Hindu tanrısı Şiva'yı kutlamak için toplanmıştı.

Baş sağlık görevlisi Umesh Kumar Tripathi gazetecilere yaptığı açıklamada ölenlerin 25 kadın ve 2 erkek olduğunu söyledi.

Tripathi, "Çok sayıda yaralı da hastaneye kaldırıldı. Birincil neden dini etkinlik sırasında yaşanan izdiham" diye konuştu.

Hindistan'da büyük dini festivaller sırasında ibadet alanlarında ölümcül kazalar sıkça yaşanıyor.

HİNDİSTAN'IN İZDİHAM GEÇMİŞİ

2016 yılında Hinduların yeni yılınının kutlandığı bir tapınakta havai fişek gösterisinin neden olduğu büyük bir patlamanın ardından en az 112 kişi hayatını kaybetmişti.

Patlama beton binaları parçalamış ve binlerce kişinin toplandığı Kerala eyaletindeki bir tapınak kompleksinde yangın çıkmasına neden olmuştu.

2013 yılında Madhya Pradesh'teki bir tapınağın yakınındaki köprüde yaşanan izdihamda da 115 din adamı ölmüştü.

Bölgede 400 binkadar insan toplanmış ve köprünün çökmek üzere olduğuna dair bir söylentinin yayılmasının ardından izdiham meydana gelmişti.