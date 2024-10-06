Deyrizor'da İran Destekli Gruplara Havadan Bombardıman!

Suriye'nin Deyrizor kentinde aidiyeti bilinmeyen hava araçları, İran destekli gruplara ait askeri noktaları havadan vurdu.

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Deyrizor'da İran Destekli Gruplara Havadan Bombardıman!

Suriye'nin Deyrizor kent merkezinde Ayyaş mühimmat depolarına hava saldırıları gerçekleştirdi. Saldırı sonucunda şiddetli patlamaların meydana geldiği belirtildi.

Beşşar Esad rejimi tarafından saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Deyrizor'da Fırat Nehri'nin batı yakasındaki Haşşam ve Murat köylerinde konuşlu İran destekli gruplar, 4 Ekim 2024’te ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko Gaz Tesisi'ndeki üsse roketlerle saldırı girişiminde bulunmuştu.

Deyrizor kent merkezinden başlayarak Suriye-Irak sınırına yakın El-Bukemal ilçesine kadar olan bölgede, İran destekli grupların yoğun şekilde varlık gösterdiği biliniyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Beşşar Esad rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

Kaynak: AA

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