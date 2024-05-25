Depresyon hastası kadın ötanaziyle hayatına son verdi

Hollanda'da ötanazi talebi büyük tartışma yaratan depresyon hastası Zoraya ter Beek isimli kadın 29 yaşında hayatına ötanaziyle son verdi.

Depresyonla daha fazla yaşamak istemediğini söyleyen ve ötanazi talebinin kabul edilmesi büyük tartışma yaratan genç kadının, 29. doğum gününden birkaç gün sonra 22 Mayıs'ta Ötanazi Uzmanlık Merkezi'nde hayata veda ettiği açıklandı.

Bir arkadaşı, Beek'in "insancıl" bir yolla hayata veda ettiğini söyledi ancak ölüm yöntemiyle ilgili ayrıntı vermedi. Genç kadının ölümü sırasında yanında erkek arkadaşının da olduğu belirtildi.

Zoraya ter Beek, yıllardır gördüğü depresyon tedavisinin hiçbir işe yaramadığını ve ölmek istediğini söylemişti.

Hiçbir fiziksel sağlık sorunu olmayan Beek'in ötanazi talebi dünyada tartışma yaratmış, depresyon hastalarına bu hakkın verilmemesi yönünde eleştiriler ortaya çıkmıştı.