Deprem Suriye'yi de vurdu: Bazı kentlerde ağır hasar, en az 427 can kaybı

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7,4'lük deprem Suriye'de de ağır hasara neden oldu. İlk belirlemelere göre ülkede 427 kişi deprem nedeniyle yaşamını yitirdi.

Son Güncelleme:
Deprem Suriye'yi de vurdu: Bazı kentlerde ağır hasar, en az 427 can kaybı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem, Mısır, Lübnan, Suriye ve Irak'ta da güçlü bir şekilde hissedildi. Deprem sebebiyle Suriye'de en az 427 kişi öldü.

Deprem, Suriye'nin İdlib, Halep, Hama, Lazkiye ve Rakka illerinde şiddetli hissedildi. Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre, Suriye'nin çeşitli bölgelerinde en az 427 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı.

SANA haber ajansının aktardığına göre ise, ilk belirlemelere göre, depremde Halep, Hama ve Lazkiye illerinde Şam yönetiminin kontrolündeki bölgelerde 237 kişi hayatını kaybetti, 639 kişi yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde de onlarca bina yıkıldı veya hasar gördü. Arama kurtarma ekipleri enkaz altındaki ailelere ulaşmaya çalışıyor.

Sahadaki AA muhabirlerinin Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Sivil Savunma (Beyaz Baretliler), yerel sağlık kuruluşları ve yerel kaynaklardan derlediği bilgiye göre, İdlib'de 100, Afrin'de 70 ve Halep'in batı kırsalında ise en az 20 sivil yaşamını yitirdi. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Deprem Suriye'yi de vurdu: Bazı kentlerde ağır hasar, en az 427 can kaybı - Resim : 1

Son Güncelleme:
Elon Musk: Türk hükümeti onay verir vermez Starlink uydularımızı gönderebiliriz Elon Musk: Türkiye'ye Starlink uydularımızı gönderebiliriz
Çamaşır yıkarken dikkat edilmeyen hata! Kıyafetlere zarar veriyor Çamaşır yıkarken dikkat edilmeyen hata! Kıyafetlere zarar veriyor
Türkiye'deki depremin ardından İtalya'da tsunami alarmı Türkiye'deki depremin ardından İtalya'da tsunami alarmı
Star TV'nin Yalı Çapkını dizisi.. Daha yeni başlamıştı. Beklenmedik gelişme Star TV'nin Yalı Çapkını dizisi.. Daha yeni başlamıştı. Beklenmedik gelişme
ÇOK OKUNANLAR
Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğünde deprem: 284 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 323 yaralı var Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğünde deprem: 284 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 323 yaralı var
Türkiye felaketi yaşadı: İşte 10 ildeki büyük yıkımın gün ağarınca ortaya çıkan görüntüleri Türkiye felaketi yaşadı: İşte 10 ildeki büyük yıkımın gün ağarınca ortaya çıkan görüntüleri
Prof. Görür: Deprem bölgesindeyseniz evi terk edin Prof. Görür: Deprem bölgesindeyseniz evi terk edin
Prof. Ahmet Ercan yanıtladı: Maraş'taki deprem, İstanbul'u tetikler mi? Prof. Ahmet Ercan yanıtladı: Maraş'taki deprem, İstanbul'u tetikler mi?
Doğu Perinçek, Hacca gidiyor: 'Bomba haber, donakaldık' Doğu Perinçek, Hacca gidiyor