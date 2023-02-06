Deprem Suriye'yi de vurdu: Bazı kentlerde ağır hasar, en az 427 can kaybı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem, Mısır, Lübnan, Suriye ve Irak'ta da güçlü bir şekilde hissedildi. Deprem sebebiyle Suriye'de en az 427 kişi öldü.

Deprem, Suriye'nin İdlib, Halep, Hama, Lazkiye ve Rakka illerinde şiddetli hissedildi. Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre, Suriye'nin çeşitli bölgelerinde en az 427 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı.

SANA haber ajansının aktardığına göre ise, ilk belirlemelere göre, depremde Halep, Hama ve Lazkiye illerinde Şam yönetiminin kontrolündeki bölgelerde 237 kişi hayatını kaybetti, 639 kişi yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde de onlarca bina yıkıldı veya hasar gördü. Arama kurtarma ekipleri enkaz altındaki ailelere ulaşmaya çalışıyor.

Sahadaki AA muhabirlerinin Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Sivil Savunma (Beyaz Baretliler), yerel sağlık kuruluşları ve yerel kaynaklardan derlediği bilgiye göre, İdlib'de 100, Afrin'de 70 ve Halep'in batı kırsalında ise en az 20 sivil yaşamını yitirdi. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.