Deprem Suriye'yi de vurdu: Bazı kentlerde ağır hasar, en az 42 can kaybı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem, Mısır, Lübnan, Suriye ve Irak'ta da güçlü bir şekilde hissedildi.

Deprem güçlü bir şekilde Suriye'nin başkenti Şam'da, Lazkiye'de Halep'te ve ülkenin kuzeyindeki birçok bölgede hissedildi.

Suriye devlet medyasının aktardığına göre, Halep, Hama ve Lazkiye'de deprem nedeniyle en az 42 kişi hayatını kaybetti. 200'den fazla kişi de yaralandı.

Bölgeden gelen haberlere göre İdlib'de de deprem nedeniyle ağır hasar oluştu.