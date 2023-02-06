Deprem Suriye'yi de vurdu: Bazı kentlerde ağır hasar, en az 42 can kaybı

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7,4'lük deprem Suriye'de de ağır hasara neden oldu. Suriye devlet medyası ilk belirlemelere göre ülkede 42 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi

Deprem Suriye'yi de vurdu: Bazı kentlerde ağır hasar, en az 42 can kaybı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem, Mısır, Lübnan, Suriye ve Irak'ta da güçlü bir şekilde hissedildi.

Deprem güçlü bir şekilde Suriye'nin başkenti Şam'da, Lazkiye'de Halep'te ve ülkenin kuzeyindeki birçok bölgede hissedildi.

Suriye devlet medyasının aktardığına göre, Halep, Hama ve Lazkiye'de deprem nedeniyle en az 42 kişi hayatını kaybetti. 200'den fazla kişi de yaralandı.

Bölgeden gelen haberlere göre İdlib'de de deprem nedeniyle ağır hasar oluştu.

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