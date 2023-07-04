ABD ve İsveç savcıları inceliyor: Bilal Erdoğan hakkındaki yolsuzluk iddiasında yeni gelişme

Reuters haber ajansı, mahkemenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ile ilgili "ABD ve İsveç savcıları, Bilal Erdoğan’ın adının geçtiği yolsuzluk şikayetini inceliyor" haberi hakkında aldığı 'erişim engelleme' ve 'silme' kararına itiraz etti.

Reuters'ın haberine göre, karara dün (3 Temmuz) itiraz eden ajans, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 'mahkeme kararına, Türkiye'de basın ve ifade özgürlüğüne getirilen yasal korumalara aykırı olduğu' gerekçesiyle itiraz ettiğini belirtti.

Açıklamada, "Haberimiz, Reuters'ın Güven İlkeleri ve küresel kamu yararını gözeterek adaletli ve doğru haber yapmaya bağlılığımız ile uyum içinde hazırlanmıştır. Haberimizin arkasındayız" ifadelerine yer verildi.

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLMİŞTİ

İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Mahkemesi, Reuters haberi içeriğini yayınlayan 93 haber sitesi ve Twitter adresine erişimin engellenmesine karar vermişti.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Albayrak Medya, Bilal Erdoğan hakkındaki "yolsuzluk soruşturması" haberi nedeniyle Reuters haber ajansı ile sözleşmesini tek taraflı feshettiğini duyurmuştu.