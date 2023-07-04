ABD ve İsveç savcıları inceliyor: Bilal Erdoğan hakkındaki yolsuzluk iddiasında yeni gelişme

Reuters haber ajansı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ile ilgili haber ve paylaşımlara getirilen 'erişim engeli' ve 'silme' kararına itiraz etti. Reuters, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Son Güncelleme:
ABD ve İsveç savcıları inceliyor: Bilal Erdoğan hakkındaki yolsuzluk iddiasında yeni gelişme

Reuters haber ajansı, mahkemenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ile ilgili "ABD ve İsveç savcıları, Bilal Erdoğan’ın adının geçtiği yolsuzluk şikayetini inceliyor" haberi hakkında aldığı 'erişim engelleme' ve 'silme' kararına itiraz etti. 

Reuters'ın haberine göre, karara dün (3 Temmuz) itiraz eden ajans, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 'mahkeme kararına, Türkiye'de basın ve ifade özgürlüğüne getirilen yasal korumalara aykırı olduğu' gerekçesiyle itiraz ettiğini belirtti.

Açıklamada, "Haberimiz, Reuters'ın Güven İlkeleri ve küresel kamu yararını gözeterek adaletli ve doğru haber yapmaya bağlılığımız ile uyum içinde hazırlanmıştır. Haberimizin arkasındayız" ifadelerine yer verildi.

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLMİŞTİ

İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Mahkemesi, Reuters haberi içeriğini yayınlayan 93 haber sitesi ve Twitter adresine erişimin engellenmesine karar vermişti. 

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Albayrak Medya, Bilal Erdoğan hakkındaki "yolsuzluk soruşturması" haberi nedeniyle Reuters haber ajansı ile sözleşmesini tek taraflı feshettiğini duyurmuştu.

Reuters'tan 'erişime engellenen' Bilal Erdoğan haberi hakkında açıklama: Haberimizin akasındayızReuters'tan 'erişime engellenen' Bilal Erdoğan haberi hakkında açıklama: Haberimizin akasındayızGüncel
Etiketler
Bilal Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan yolsuzluk
Son Güncelleme:
Bir 'piston aşağı indi' vakası daha... Deprem oluyor sandı ortalığı ayağa kaldırdı Bir 'piston aşağı indi' vakası daha... Deprem oluyor sandı ortalığı ayağa kaldırdı
Fransa'daki gösterilerin 6. gecesinde gözaltılar sürdü Fransa'daki gösterilerin 6. gecesinde gözaltılar sürdü
Türkiye ve Mısır karşılıklı büyükelçi atadı! Türkiye ve Mısır karşılıklı büyükelçi atadı!
Kavurma etini saklarken aklınızda bulunsun! Etin 6 ay bozulmasını önlüyor Kavurma etini saklarken aklınızda bulunsun! Etin 6 ay bozulmasını önlüyor
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş'ten altın alacaklara uyarı: Yükselip düşeceği rakamı açıkladı İslam Memiş'ten altın alacaklara uyarı: Yükselip düşeceği rakamı açıkladı
Boşanmanın eşiğinden döndüler: Sosyetik çiftin 18 maddelik evlilik sözleşmesi ortaya çıktı, aldatırsa... 18 maddelik evlilik sözleşmesi ortaya çıktı, aldatırsa...
Tüm çalışanları ve EYT'lileri ilgilendiriyor: O ücret 5 Temmuz'da değişiyor Tüm çalışanları ve EYT'lileri ilgilendiriyor: O ücret 5 Temmuz'da değişiyor
Son hesaplara göre memur ve emekli maaşı ne olacak? İşte masadaki rakamlar Son hesaplara göre memur ve emekli maaşı ne olacak? İşte masadaki rakamlar
İstanbullular dışarı çıkmadan önce dikkat: Oraj geliyor! İstanbullular dışarı çıkmadan önce dikkat: Oraj geliyor!