Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a Yönelik Suikast Girişimine Kınama

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Pensilvanya'daki seçim çalışmaları sırasında kurşunların hedefi oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trump'a suikast girişimini kınadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a Yönelik Suikast Girişimine Kınama

Cumhuriyetçi Parti'den başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'da bir mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğradı.

Sağ kulağından yaralanan Trump’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de seçim çalışmaları sırasında suikast girişiminde yaralanan Donald Trump ile ilgili sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

Erdoğan paylaşımında, "ABD'nin 45'inci Başkanı ve Başkan Adayı Sayın Donald Trump'a yönelik gerçekleştirilen suikast girişimini şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı. Erdoğan, " Sayın Trump’a, ailesine ve sevenlerine en içten geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. ABD seçimlerine ve küresel istikrara gölge düşmemesi için saldırıyla ilgili tahkikatın en etkili biçimde yapılacağına, faillerin ve azmettiricilerinin en kısa sürede adaletin huzuruna çıkarılacağına inanıyorum. Türkiye olarak dost ve müttefik ABD halkının yanında olacağız" ifadelerine de yer verdi.

Kaynak: DHA

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