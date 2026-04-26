Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a 'Geçmiş Olsun' Telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Başkan Trump'a meydana gelen saldırı girişimi nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ABD Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Açıklamaya göre görüşmenin ana gündem maddesini, Washington’da düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde yaşanan saldırı girişimi oluşturdu. Erdoğan’ın, olay nedeniyle Trump’a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Saldırı girişimine ilişkin değerlendirmede bulunan Erdoğan, olayı 'demokrasi ve basın hürriyetine yapılmış menfur bir eylem' olarak nitelendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca olayda yaralanan güvenlik görevlisine acil şifalar diledi.

Trump'a Silahlı Saldırı Girişimi: 45 Yıl Sonra Aynı YerTrump'a Silahlı Saldırı Girişimi: 45 Yıl Sonra Aynı YerDünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Donald Trump
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Ateşkes Sözde Kaldı: İsrail'in Lübnan Saldırılarında Can Kaybı 2 bin 509'a Çıktı İsrail'in Lübnan Saldırılarında Can Kaybı 2 bin 509'a Çıktı
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Trump Yine Süre Verdi, İran'ı Tehdit Etti Trump Yine Süre Verdi, İran'ı Tehdit Etti
ÇOK OKUNANLAR
AK Partili Yayman'dan Ara Seçim Çıkışı: Cumhurbaşkanımızın Dediği Gibi Defterimizde Yazmaz 'Cumhurbaşkanımızın Dediği Gibi Defterimizde Yazmaz'
Uşak'ta Polis Ekiplerine Silahlı Saldırı: 1'i Ağır 2 Yaralı 1'i Ağır 2 Polis Yaralı
Trump'a Silahlı Saldırı Girişimi: 45 Yıl Sonra Aynı Yer Trump'a Silahlı Saldırı Girişimi: 45 Yıl Sonra Aynı Yer
Gökyüzünde Yeni Dönem! Tüm Uçuşlarda Yasaklandı Gökyüzünde Yeni Dönem! Tüm Uçuşlarda Yasaklandı
Özlem Çerçioğlu'ndan Özgür Özel'e Sert Yanıt: 'Suç Duyurusunda Bulunacağım' Özlem Çerçioğlu'ndan Özgür Özel'e Sert Yanıt