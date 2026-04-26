Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a 'Geçmiş Olsun' Telefonu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ABD Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Açıklamaya göre görüşmenin ana gündem maddesini, Washington’da düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde yaşanan saldırı girişimi oluşturdu. Erdoğan’ın, olay nedeniyle Trump’a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Saldırı girişimine ilişkin değerlendirmede bulunan Erdoğan, olayı 'demokrasi ve basın hürriyetine yapılmış menfur bir eylem' olarak nitelendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca olayda yaralanan güvenlik görevlisine acil şifalar diledi.

Kaynak: Haber Merkezi