Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump Açıklaması: 'Dostluğumuzun Devamı Çok Önemli'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Slovak Cumhuriyeti Başbakanı Robert Fico ile düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Donald Trump hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birinci dönemdeki dostluğumuzun aynen devamı bizim için çok önemli" dedi. Yaklaşık üç yıldır devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili olarak, "Ne varsa barışta var, savaşla bir yere varılmaz. Sayın Trump ile görüşmelerimizde bunu masaya yatırıp, ona göre adım atacağız" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump Açıklaması: 'Dostluğumuzun Devamı Çok Önemli'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Slovakya Başbakanı Robert Fico ile ortak düzenlenen basın toplantısında, ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump hakkında açıklamalarda bulundu. "Trump ile birinci dönemdeki dostluğumuzun aynen devamı bizim için çok önemli" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık üç yıldır devam eden Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili görüşeceklerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump Açıklaması: 'Dostluğumuzun Devamı Çok Önemli' - Resim : 1

'NE VARSA BARIŞTA VAR'

Trump'ın seçimi kazandığı günün ertesinde kendisiyle görüştüğünü hatırlatan Erdoğan, bu dönemde de ara görüşme yaptıklarını, Trump'ın bugün alacağı görevle irtibatları aynen devam ettireceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Israrla Rusya-Ukrayna Savaşı'nı, 'Ben bitiririm' dediğine göre bu konuda Türkiye'ye ne düşüyorsa, Türkiye olarak da bunu yaparız çünkü dünyada savaşlardan yana değiliz. Türkiye olarak barıştan yanayız. Bu barışla dünyada inanıyoruz ki ülkelerin birbiriyle olan dayanışması devam etsin. Bu konuda ne varsa barışta var, savaşla bir yere varılmaz. Bir an önce de bunu halletmemiz lazım. Sayın Trump'la yapacağımız görüşmelerde bunları masaya yatırıp, adımlarımızı da ona göre atacağız. Sayın Trump'ın ikinci dönemi tüm insanlık için hayırlı olsun diyorum, sizlere de teşekkür ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump Açıklaması: 'Dostluğumuzun Devamı Çok Önemli' - Resim : 2

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