Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB Açıklaması: 'İş Birliğini İlerletme İradesine Sahibiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'yle görüşmesinin ardından Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerini karşılıklı fayda ve saygı temelinde geliştirme iradesine sahip olduğunu söyledi. Erdoğan, Polonya'ya Türkiye'nin AB üyelik sürecine verdiği destek dolayısıyla teşekkür ederek, bu desteğin artarak sürmesini beklediklerini ifade etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB Açıklaması: 'İş Birliğini İlerletme İradesine Sahibiz'
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki ile ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buradaki konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

* Polonya'yla 6 asrı aşan köklü tarihimizden aldığımız güçle iki müttefik ve stratejik ortak olarak her alanda işbirliğini geliştiriyoruz. Bugünkü istişarelerimizde bu irademizi tekrar teyit ettik, atacağımız müşterek adımları değerlendirdik.

15 MİLYAR DOLARLIK HEDEF

* 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize erişmemizin ardından 15 milyar dolarlık yeni hedef belirledik. Yeni hedefimiz doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. Polonya, yaklaşık 9 milyar dolar tutarındaki projeyle müteahhitlik firmalarımızın en faal olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Bu projelerin sayısının daha da artmasını temenni ediyoruz.

* Savunma sanayisi de ikili işbirliğimizin öne çıkan gündem maddelerinden biri. Malumunuz bu alanda geçmişte gerek İHA'lar gerek diğer savunma projeleri olsun çok önemli ortaklıklara imza atmıştık.

AB MESAJI

* Avrupa Birliği ile işbirliğimizi karşılıklı fayda ve saygı temelinde ilerletme iradesine sahibiz. Bu vesileyle Polonya'nın Avrupa Birliği üyelik sürecimize verdiği destek için teşekkür ediyor, bu desteğin artarak sürmesini diliyorum.

7-8 Temmuz tarihlerinde Washington'da düzenleyeceğimiz NATO Zirvesi kapsamında ittifakın Avrupa sütununun güçlendirilmesi ve caydırıcılığının tahkim edilmesi ortak önceliğimizi oluşturuyor. Bu noktada Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gibi transatlantik bağın pekiştirilmesini önemli görüyoruz.

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