Cumhurbaşkanı Erdoğan Miçotakis'i Ağırladı: 'Çözüm Mümkün' Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında Ankara’ya gelen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde diyalog kanallarının güçlendiğini belirterek, 2023 yılında Atina’da imzalanan bildirgeyle ilişkilerde yeni bir sayfa açıldığını hatırlattı. Üst düzey temasların somut sonuçlar verdiğini ifade eden Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarma hedefi doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü söyledi.

'MESELELER ÇÖZÜMSÜZ DEĞİL'

Ege ve Doğu Akdeniz’deki sorunlara da değinen Erdoğan, mevcut meselelerin karmaşık olmakla birlikte çözümsüz olmadığını vurguladı. Erdoğan, "Uluslararası hukuk temelinde, iyi niyet ve yapıcı diyalogla her sorun aşılabilir. Sayın Miçotakis'le bu noktada ortak iradeye sahip olduğumuzu görmekten memnuniyet duyuyorum" dedi.

Terörle mücadele ve organize suçlarla mücadelede iş birliğinin önemine dikkat çeken Erdoğan, Batı Trakya Türk azınlığının dini özgürlükler ve eğitim haklarına ilişkin beklentileri de Yunanistan tarafına ilettiğini aktardı. Görüşmede Gazze’deki ateşkes süreci ve bölgesel gelişmelerin de ele alındığını belirten Erdoğan, Ortadoğu’da kalıcı barışın iki devletli çözümle mümkün olacağını vurguladı. Türkiye’nin bu tutumunu kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti.

