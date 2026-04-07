Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez'le Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'le telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ile İspanya arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, iki ülke arasındaki özellikle savunma alanındaki iş birliğinin halklar nezdinde olumlu karşılandığını belirtti ve ilişkilerin daha ileri taşınması gerektiğini ifade etti.

BÖLGESEL ÇATIŞMALAR ELE ALINDI

Görüşmenin önemli başlıklarından biri de bölgesel çatışmalar oldu. Erdoğan, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına dikkat çekerek uluslararası toplumun daha etkin bir tutum alması gerektiğini vurguladı. İran’a yönelik olası askeri senaryolara da değinen Erdoğan, bölgenin topyekûn bir yıkıma sürüklenmemesi gerektiğini belirtti ve tüm taraflara diplomasi çağrısında bulundu.

Rusya ile Ukrayna arasında süren savaş da görüşmede ele alındı. Erdoğan, müzakerelerin yeniden canlandırılmasının ve barış odaklı girişimlerin uluslararası düzeyde daha güçlü şekilde desteklenmesinin önemine işaret etti.

Kaynak: Haber Merkezi