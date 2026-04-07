Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez'le Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez telefonda görüştü. Görüşmede Gazze, İran, ve Rusya-Ukrayna savaşının konuşulduğu açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'le telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ile İspanya arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, iki ülke arasındaki özellikle savunma alanındaki iş birliğinin halklar nezdinde olumlu karşılandığını belirtti ve ilişkilerin daha ileri taşınması gerektiğini ifade etti.

BÖLGESEL ÇATIŞMALAR ELE ALINDI

Görüşmenin önemli başlıklarından biri de bölgesel çatışmalar oldu. Erdoğan, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına dikkat çekerek uluslararası toplumun daha etkin bir tutum alması gerektiğini vurguladı. İran’a yönelik olası askeri senaryolara da değinen Erdoğan, bölgenin topyekûn bir yıkıma sürüklenmemesi gerektiğini belirtti ve tüm taraflara diplomasi çağrısında bulundu.

Rusya ile Ukrayna arasında süren savaş da görüşmede ele alındı. Erdoğan, müzakerelerin yeniden canlandırılmasının ve barış odaklı girişimlerin uluslararası düzeyde daha güçlü şekilde desteklenmesinin önemine işaret etti.

Kaynak: Haber Merkezi

Irak’ta Kaçırılan ABD’li Gazeteci Serbest Bırakıldı Irak’ta Kaçırılan ABD’li Gazeteci Serbest Bırakıldı
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Bir Dönemin Sonu... Lucescu’dan Acı Haber Lucescu’dan Acı Haber
ÇOK OKUNANLAR
İsrail'in İstanbul Konsolosluğu Önünde Silahlı Çatışma: 3 Kişi Etkisiz Hale Getirildi, 2 Polis Yaralı İsrail'in İstanbul Konsolosluğu Önünde Silahlı Çatışma
Orta Doğu'da Savaşın 39. Günü: Trump'ın Tehdidinden Sonra Kuveyt'ten Korkutan Uyarı Trump'ın Tehdidinden Sonra Kuveyt'ten Korkutan Uyarı
Motorine Dev Zam! Bu Gece Yarısından İtibaren Geçerli Olacak Akaryakıta Akılalmaz Zam!
Ünlülere Yeni 'Uyuşturucu' Operasyonu: Gözaltına Alınan İsimler Belli Oldu Ünlülere Yeni 'Uyuşturucu' Operasyonu
Trump'ın 'Yok Edeceğiz' Çıkışına İran'dan Rest: Tüm Diplomatik Yollar Kapandı Tüm Diplomatik Yollar Kapandı