Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya Gidiyor: Tarih Belli Oldu

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS toplantısına katılmak üzere Rusya'ya gidecek. Erdoğan burada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya Gidiyor: Tarih Belli Oldu

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Kazan'da 22 Ekim - 24 Ekim tarihleri arasında yapılması planlanan BRICS Zirvesi öncesi düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da Rusya’ya geleceğini açıkladı.

Erdoğan’ın burada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya Gidiyor: Tarih Belli Oldu - Resim : 1

Erdoğan ile Putin arasında yapılacak olan görüşmeye ilişkin de bilgiler veren Uşaov, “Putin ve Erdoğan, 23 Ekim tarihinde Kazan’da görüşecek. Liderler bu zirvede Türkiye’de kurulması planlanan doğalgaz merkezini ele alacaklar” ifadelerini kullandı.

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