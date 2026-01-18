Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şara Arasında Kritik Temas

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görüşmede Türkiye ile Suriye arasındaki ikili ilişkiler ile Suriye’deki son gelişmelerin ele alındığını bildirdi.

DESTEK MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmede, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğü, birlik ve beraberliği ile istikrar ve güvenliğine büyük önem verdiğini vurguladığını aktaran Duran, Erdoğan’ın Suriye topraklarının terörden tamamen arındırılmasının hem Suriye hem de bölge güvenliği açısından zorunlu olduğunun altını çizdiğini kaydetti. Erdoğan’ın ayrıca, Türkiye’nin Suriye’ye başta terörle mücadele olmak üzere birçok alanda desteğini artırarak sürdüreceğini ifade ettiği belirtildi.