Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in Görüşmesi Sonrası Kremlin'den Açıklama: 'Çok Hassas Konular Konuştular'

Kremlin Sarayı Sözcüsü Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin arasında Türkmenistan’da gerçekleşen görüşmeyle ilgili açıklama yaptı. Peskov, yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmeyle ilgili "Elbette çok hassas konuları görüşüyorlar. Bu tür görüşmeler sırasında genellikle zamanın nasıl geçtiğini takip etmek çok zor" dedi.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Türkmenistan’da yapılan görüşmeye ilişkin konuştu. Peskov gazetecilerin iki lider arasındaki görüşmenin neden yaklaşık bir buçuk saat sürdüğüne ilişkin sorusuna, "Elbette çok hassas konuları görüşüyorlar. Bu tür görüşmeler sırasında genellikle zamanın nasıl geçtiğini takip etmek çok zordur" yanıtını verdi.

Peskov, Putin’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile de bir toplantısı bulunduğunu, bu nedenle bir sonraki programa yetişmesi gerektiğini söyledi. Kremlin Sözcüsü, Putin’in yoğun temas trafiğinin görüşmelerde zaman baskısına neden olduğunu söyledi.

'UKRAYNA KONUSUNDA AYRINTILI GÖRÜŞTÜLER'

Kremlin Sözcüsü , Rusya lideri Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma günü yapılan görüşmesi sırasında açıklama yapmıştı. Peskov, Putin'in Erdoğan’ı Rusya’ya, Erdoğan’ın ise Putin’i Türkiye’ye davet ettiğini bildirmişti. Peskov, "Elbette, bu tür ziyaretler mümkün olduğunda hemen organize edilecektir. Ne Putin ne de Erdoğan iletişim eksikliği sorunu yaşamıyor. Sürekli ve yoğun bir şekilde iletişim halindeler, bu nedenle böyle bir sorun yok" demişti.

Peskov, Putin ve Erdoğan’ın görüşmede, Moskova ile Ankara arasındaki ilişkilerde önemli bir sorun bulunmadığını belirttiklerini kaydetmişti. Rus Sözcü Peskov, Putin ve Erdoğan'ın görüşmesinde nelerin konuşulduğu sorusuna ise, "Genel olarak, ilişkilerin tüm alanlarda çok iyi geliştiğini belirttik. Bazı sorunlar olsa da, aramızda önemli bir sorun yok" yanıtını vermişti. Peskov, "Putin ve Erdoğan, Ukrayna konusunda ayrıntılı görüş alışverişinde bulundu" ifadelerini kullanmıştı.

Peskov, Putin ve Erdoğan'ın Ukrayna krizi ve Avrupalıların Rus varlıklarına el koyma girişimleri hakkında görüş alışverişinde bulunduğunu bildirerek, liderlerin bu girişimlerin uluslararası finans sisteminin temellerini ve ilkelerinin ezilmesine yol açacağı konusunda hemfikir olduğunu dile getirmişti.

