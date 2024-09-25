Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile Görüştü

Görüşmede Türkiye ile Gine Bissau ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra askeri ve savunma sanayii alanındaki iş birliğinin geliştirilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA