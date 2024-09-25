Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için geldiği New York’taki Türkevi’nde Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo'yu kabul etti.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile Görüştü

Görüşmede Türkiye ile Gine Bissau ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra askeri ve savunma sanayii alanındaki iş birliğinin geliştirilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Konuşması Dünya BasınındaCumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Konuşması Dünya BasınındaDünya

Kaynak: İHA

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan
Son Güncelleme:
Üçlü Prize Takıldığında Hasar Görüyorlar! Bu Cihazları Asla Takmamalısınız Üçlü Prize Takıldığında Hasar Görüyorlar! Bu Cihazları Asla Takmamalısınız
Kiracılar İçin Kötü Bir Karar Daha! Bunu Yapanlar Tahliye Edilebilecek Kiracılar İçin Kötü Bir Karar Daha! Bunu Yapanlar Tahliye Edilebilecek
Pentagon'dan İsrail Açıklaması Pentagon'dan İsrail Açıklaması
Etiyopya'da Otobüs Nehre Devrildi: 28 Kişi Öldü Etiyopya'da Otobüs Nehre Devrildi: 28 Kişi Öldü