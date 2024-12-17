Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile Suriye'yi Görüştü: 'Herkes Elini Taşın Altına Koymalı'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Suriye'de halkın ülkesinin geleceğine karar vereceği bir döneme girildiğini, bu süreçte Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması için Suriye'de faaliyet gösteren PKK ve DEAŞ dahil tüm terör yapılanmalarının temizlenmesinin önemli olduğunu ifade etti.

SURİYELİ SIĞINMACILARIN ÜLKELERİNE GERİ DÖNÜŞÜ

Suriyeli sığınmacıların güvenli, onurlu ve gönüllü geri dönüşlerinin başladığını aktaran Erdoğan, geri dönüşlerin artarak devamının Suriye'de sürdürülebilir yaşam şartlarının oluşturulmasına bağlı olduğunu belirtti.

'HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI'

Erdoğan, Suriye'nin yeniden imarı ve iç savaş nedeniyle çöken altyapının ayağa kaldırılması konularında uluslararası toplumun desteğinin şart olduğunu, bunun için herkesin geri dönüşler ve imar hususunda elini taşın altına koyması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA