Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile Telefonda Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Arnavutluk ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel konular da konuşuldu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile Telefonda Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Arnavutluk ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan görüşmede, iki ülke ilişkilerinin ileri düzeyde seyrettiğini, ticari, ekonomik, askeri temaslarla savunma sanayisindeki işbirliğinin atılacak adımlarla daha da güçleneceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'ta FETÖ'nün alan kazanmaya yönelik gayretlerinin boşa çıkartılmasının son derece önemli olduğunu, örgütün Arnavutluk'taki eğitim, sağlık ve dini kurumlar içerisindeki yapılanmasının son bulması için de gayretlerin süreceğine inandığını belirtti.

Kaynak: AA

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