Cumartesi günü krizini diplomasi çözdü: İsrail ve Hamas çok sayıda rehineyi serbest bıraktı

T24'te yer alan habere göre, İsrail ordusu, Batı Şeria'daki 39 Filistinli tutuklunun daha serbest bırakılması karşılığında Hamas'ın 13 İsrail vatandaşını da bıraktığını bildirdi. Hamas ayrıca 4 de Taylandlı rehineyi serbest bıraktı.

Katar arabuluculuğunda ulaşılan anlaşmaya kapsamında Cuma günü yapılan ilk takas, sorunsuz geçmişti. Cumartesi günkü takası ise diplomatik temaslar kurtardı.

İsrailli rehinelerin, cumartesi günü yerel saatle 16.00'da Hamas tarafından Gazze'nin Mısır sınırında Kızılhaç'a teslim edilmesi bekleniyordu.

Ancak Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları, Gazze'nin kuzeyine yardım ulaştırılmasında ve serbest bırakılan Filistinli tutukluların seçim kriterlerinde "sorun" olduğunu belirtti. İsrail, anlaşmanın şartlarını ihlal etmediklerini söyledi.

Hamas Sözcüsü Osama Handan, cuma gününden itibaren 340 yardım kamyonunun Gazze'ye girdiğini ancak sadece 65'inin Kuzey Gazze'ye ulaştığını ve bunun anlaşmada belirtilen miktarın yarısı seviyesinde olduğunu ifade etti.

İlerleyen saatlerde üst düzey bir Filistinli yetkili, Katar'ın açıklamasını doğrulayarak krizin aşıldığını söyledi.

Hamas, "İsrail'le geçici ateşkesin devam etmesini sağladıkları için Mısır ve Katar'a minnetlerini" dile getirdi.

Varılan anlaşma kapsamında 4 günde kademeli olarak Hamas'ın 50 İsrailli kadın ve çocuk rehine, İsrail'in de 150 Filistinli kadın ve çocuk tutuklu serbest bırakması taahhüt edilmişti.

Hamas, 7 Ekim'de gerçekleştirdiği saldırıda İsrail topraklarından yaklaşık 240 kişiyi Gazze'ye kaçırdı.