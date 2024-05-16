Crocus City Hall terör saldırısı şüphelilerinin tutukluluk süresi uzatıldı

Rusya'nın başkenti Moskova'da 22 Mart akşamı "Crocus City Hall" konser salonunda düzenlenen terör saldırısıyla ilgili 8 şüphelinin tutukluluk süresi 3 ay uzatıldı.

Crocus City Hall terör saldırısı şüphelilerinin tutukluluk süresi uzatıldı

Moskova'da 22 Mart'ta gerçekleşen terör saldırısıyla ilgili 8 şüphelinin tutukluluk süresinin 3 ay uzatıldığı bildirildi. Basmanniy Bölge Mahkemesinde yapılan duruşmada, saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden 8'inin tutukluluk süresinin 22 Ağustos'a kadar uzatıldığı belirtildi. Dava gizli olduğu için duruşma halka kapalı şekilde gerçekleşti.

MOSKOVA'DAKİ TERÖR SALDIRISI

Moskova'da "Crocus City Hall" konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.

Sosyal medyadaki paylaşımlarda, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

Terör saldırısında 144 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı. Saldırıya ilişkin 12 kişi 3 ay süreliğine tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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