Çocuklara cinsel istismarda bulunanlar hadım edilecek!

ABD'nin Louisina eyaletinde çocuklara cinsel istismarda bulunan ve mahkumiyeti kesinleşen kişilere cerrahi hadım cezası verilmesine onay verildi.

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Çocuklara cinsel istismarda bulunanlar hadım edilecek!

ABD'nin Louisiana eyaleti ülke tarihinde bir ilke imza attı. Louisiana eyaleti mahkemelere çocuklara cinsel istismardan mahkum olanlara cerrahi hadım cezası verme hakkı tanıyan ilk eyalet oldu. Yasa bu hafta pazartesi günü onaylandı.

Onaylanan bir yasa tasarısı uyarınca yargıçlar, on üç yaşından küçük çocuklara karşı işlenen cinsel suçlardan hüküm giymiş kişilere cerrahi hadım cezası verebilecek. Mahkemenin, Kamu Güvenliği ve Ceza İnfaz Kurumu'ndan bir doktor tarafından gerçekleştirilecek prosedürden en az 60 gün önce sanığın hadım edilmeye uygun olduğunu belirlemesi gerekecek.

Tasarının muhalifleri tasarıyı acımasızca değerlendirirken, Ulusal Akılcı Cinsel Suç Yasaları Birliği'nin (NARSOL) savunuculuk grubunun sözcüsü Sandy Rozek, tasarıyı "barbarca" olarak nitelendirdi.

Öte yandan Demokrat Temsilci Edmond Jordan, tasarının orantısız bir şekilde siyah erkekleri hedef alacağını savundu.

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