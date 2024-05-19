CNN yorumcusu Alice Stewart ölü bulundu

CNN yorumcusu Alice Stewart Virginia eyaletinin Belle View kentinde "açık havada" ölü bulundu.

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CNN yorumcusu Alice Stewart ölü bulundu

ABD'de uzun süredir Cumhuriyetçi Parti'den isimlerin seçim kampanyalarında danışman olarak görev yapan CNN yorumcusu Alice Stewart ölü bulundu. 58 yaşındaki Stewart'ın cesedinin, cumartesi sabahı erken saatlerde Virginia eyaletinin Belle View kentinde 'açık havada' bulunduğu belirtildi. Stewart'ın ölümünde cinayet şüphesi aranmadığı, ani gelişen bir sağlık sorunu nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceği aktarıldı.

CNN'in CEO'su Mark Thompson, cumartesi günü personele gönderdiği bir e-postada, "Alice, CNN'de hepimizin çok yakın arkadaşı ve meslektaşıydı" dedi ve şöyle devam etti: “CNN'in haberlerine eşsiz bir kıvılcım getiren, bürolarımızda sadece siyasi bilgisiyle değil, aynı zamanda sarsılmaz nezaketiyle tanınan, emektar bir siyasetçi ve Emmy Ödüllü bir gazeteciydi."

Kariyerine Georgia'da muhabir olarak başlayan Stewart, birçok siyasetçini iletişim direktörlüğünü yaptı. Stewart, son olarak Teksas Senatörü Ted Cruz'un 2016'daki başkanlık kampanyasının iletişim direktörüydü. Cruz, X'te yaptığı paylaşımda, "Alice harika, yetenekli ve sevgili bir arkadaştı. Her gününü dolu dolu yaşadı ve çok özlenecek" ifadelerini kullandı.

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