CNN Sunucusu, Gazze'de Öldürülen Çocukları Kullanarak "Şaka" Yaptı! Tepkiler Üzerine Özür Geldi

ABD'li CNN sunucusu Van Jones, katıldığı bir programda sosyal medya içeriklerini "Gazzeli çocukların öldürülmesi" üzerinden "şaka yaparak" eleştirdi. Jones gelen tepkiler üzerine sözleri için özür diledi.

ABD'de CNN sunucusu Van Jones, katıldığı "Overtime with Bill Maher" adlı programda gençlerin İsrail'e bakış açısının "farklı olduğunu" savunarak sosyal medya içeriklerinde Gazzeli bebeklere ilişkin paylaşımlar olmasını şaka yaparak eleştirdi.

İran ve Katar'ın, TikTok ve Instagram'da "devasa bir dezenformasyon kampanyası yürüttüğünü" iddia eden Jones, "Bir gençseniz telefonunuzu açıp gördüğünüz şey Gazzeli ölü bebek, Gazzeli ölü bebek, (ABD'li rapçi) Diddy ve Gazzeli ölü bebek. Tüm ana sayfa bu oluyor. Bu, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık değil. Bu, Batı'yı kendi içinde kasten bölmeye çalışan jeopolitik düşmanlık" dedi.

TEPKİ ALINCA GELEN GERİ ADIM

ABD'li Müslüman toplumunun önde gelen isimlerinden Yaqeen Enstitüsü Başkanı İmam Ömer Süleyman, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda Jones'un bu ifadelerini "utanç verici ve alçakça" şeklinde niteleyerek "Van Jones, Gazzeli ölü bebekler seni bu kadar rahatsız ettiği için üzgünüm" yorumunu yaptı.

Bu paylaşıma sosyal medya hesabından cevap veren Jones özür dileyerek "sosyal medyada kaosa yol açan dış düşmanlara dikkati çekmeye çalıştığını" savundu. Jones, "Söylediklerim kolayca yanlış anlaşıldı ve söyleme şeklim düpedüz duyarsızcaydı. Gazze'de her gün bebekler ölüyor. Kimse bu gerçeği çarpıtmamalı ya da hafife almamalı. Her gün korku içinde yaşayan ve aile üyelerini defneden insanlardan özür dilerim" ifadelerini kullandı.

Çocuklar başta olmak üzere Gazzelilerin bir şaka malzemesi olarak kullanılmaması gerektiğini belirten Jones, Gazze'de olanların yürek burktuğunu ve saldırıların sona ermesi için dua ettiğini bildirdi.

Kaynak: AA

