Çinli Diplomat Sınır Dışı Edildi İddiası: ABD Dışişleri Bakanlığı Yalanladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Çinli diplomatı sınır dışı edildiği yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, ABD basınında, New York Valisi Kathy Hochul'un eski yardımcısının Çin adına casuslukla suçlanmasının ardından Çin'in New York Başkonsolosu Huang Ping'in sınır dışı edildiği yönünde çıkan haberleri yalanladı. Miller, Başkonsolos Huang’ın görev süresini tamamladıktan sonra planlandığı gibi görevinden ayrıldığını belirterek, sınır dışı edilmediğini ifade etti.

ABD basınında yer alan haberlerde, New York Valisi Kathy Hochul'un bir etkinlik sırasında “başkonsolosun sınır dışı edilmesi arzusunu ilettiğini ve başkonsolosun artık New York misyonunda olmadığı konusunda bilgilendirildiğini” söylediği ifade edilmişti.

Kaynak: İHA