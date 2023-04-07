Çinli bilim insanları beklenen koronavirüs verilerini 3 yıl sonra yayımladı
Çin'deki bir araştırma ekibi, üç yıldan uzun bir süre önce alınan ve COVID-19 salgınıyla bağlantılı olan örneklerin analizini yayımladı.
Huanan deniz ürünleri ve vahşi yaşam pazarı, koronavirüsün kökeni arayışında bir odak noktası oldu.
Ancak bu, 2020'de piyasadan toplanan biyolojik kanıtlara ilişkin hakemli ilk çalışma.
Araştırma, virüs için pozitif test edilen sürüntülerin, vahşi hayvanlardan genetik materyal içerdiğini ortaya koyuyor.
Bazı bilim insanları, bunun hastalığın başlangıçta enfekte bir hayvandan bir insana bulaştığına dair bir başka kanıt olduğunu söylüyor.