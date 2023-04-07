Çinli bilim insanları beklenen koronavirüs verilerini 3 yıl sonra yayımladı

Çin'deki bir araştırma ekibi, üç yıldan uzun bir süre önce alınan ve COVID-19 salgınıyla bağlantılı olan örneklerin analizini yayımladı.

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Çinli bilim insanları beklenen koronavirüs verilerini 3 yıl sonra yayımladı - Resim: 1

Huanan deniz ürünleri ve vahşi yaşam pazarı, koronavirüsün kökeni arayışında bir odak noktası oldu.

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Çinli bilim insanları beklenen koronavirüs verilerini 3 yıl sonra yayımladı - Resim: 2

Ancak bu, 2020'de piyasadan toplanan biyolojik kanıtlara ilişkin hakemli ilk çalışma.

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Çinli bilim insanları beklenen koronavirüs verilerini 3 yıl sonra yayımladı - Resim: 3

Araştırma, virüs için pozitif test edilen sürüntülerin, vahşi hayvanlardan genetik materyal içerdiğini ortaya koyuyor.

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Çinli bilim insanları beklenen koronavirüs verilerini 3 yıl sonra yayımladı - Resim: 4

Bazı bilim insanları, bunun hastalığın başlangıçta enfekte bir hayvandan bir insana bulaştığına dair bir başka kanıt olduğunu söylüyor.

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