Çin'den Japon Savaş Gemisine Portesto

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında, Tayvan sorununun Çin'in egemenliği ve toprak bütünlüğünü ilgilendirdiğini, "Çin-Japonya ilişkilerinin siyasi temeli ve aşılmaması gereken kırmızı çizgisi" olduğunu belirtti.

Çin'in Japonya'nın bu hareketinin gerisindeki siyasi niyetine karşı dikkatli ve tetikte olduğunu vurgulayan Sözcü Lin, Japon tarafını diplomatik kanallardan protesto ettiklerini bildirdi.

Lin, Tokyo yönetiminin, 1972 tarihli Çin-Japonya Ortak Açıklaması'nda Çin Halk Cumhuriyeti'nin, ülkenin tek meşru hükümeti olarak tanındığını ve Tayvan'ı Çin'in ayrılmaz parçası olarak gören tutumunu anladığını, 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'nın teslim olmasını düzenleyen Postdam Bildirisi'nin 8. maddesinde işgal ettiği toprakları Çin'e iade etme taahhüdünü sürdürdüğünü beyan ettiğini hatırlattı.

Japonya'yı taahhütlerini yerine getirmeye ve Tayvan sorununda ihtiyatlı davranmaya çağıran Lin, Japonya'ya Çin ile ilişkilerini ve Tayvan Boğazı'nda barış ile istikrarı bozacak hareketlerden kaçınması uyarısında bulundu.

Japonya Öz Savunma Deniz Kuvvetlerine ait Takanami sınıfı "JS Sazanami" muhribi, sabah saatlerinde Avustralya ve Yeni Zelanda savaş gemileriyle Tayvan Boğazı'ndan geçmişti. Bu, Japonya'ya ait bir savaş gemisinin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Tayvan Boğazı'ndaki ilk seyri olmuştu.

Kaynak: AA