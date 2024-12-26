Çin'den Azerbaycan ve Kazakistan'a Taziye Mesajı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Azerbaycan Hava Yolları'na ait yolcu uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için Azerbaycan, Rusya ve Kazakistan liderlerine taziye mesajı gönderdi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, uçak kazasında hayatını kaybedenler için Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’e taziye mesajı gönderdi. Şi, Çin hükümeti ve halkı adına, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.

Kaynak: DHA