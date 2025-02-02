Çin'den ABD’ye Tarife Kararından Vazgeçme Çağrısı

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Çin'den ithal edilen ürünlere yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulama kararını duyurmasının ardından bir açıklama yaptı.

Açıklamada, ABD'nin fentanil sorununu gerekçe göstererek Çin'e yönelik gümrük vergisini artırma kararına karşı çıkıldığı belirtilerek, “Çin'in tutumu tutarlı ve kesindir. Ticaret savaşı ve tarife savaşı kazananı olmayacak bir yoldur. ABD'nin tek taraflı şekilde ek gümrük vergisi uygulaması, Dünya Ticaret Örgütü kurallarını ciddi şekilde ihlal etmektedir. Bu, ABD'nin sorunlarını çözemeyeceği gibi, iki taraf için zararlı ve dünya için faydasızdır” denildi.

İŞ BİRLİĞİ VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ

Açıklamada, Çin’in dünya genelinde uyuşturucuyla mücadele politikalarını en sıkı şekilde uygulayan ve en iyi şekilde yerine getiren ülkelerden biri olduğu aktarılarak, fentanilin ABD'nin bir sorunu olduğu ve Çin’in insani bir yaklaşım benimseyerek ABD'ye bu sorunla mücadelede destek sağladığının altı çizildi.

ABD'ye yanlış politikalarını düzeltme ve Çin ile ABD arasındaki uyuşturucuyla mücadele iş birliğini koruma çağrısı yapılan açıklamada, iki ülke ilişkilerinin istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde gelişmesinin teşvik edilmesi gerektiği belirtildi.

Kaynak: DHA