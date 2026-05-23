Çin'de Yüzyılın Maden Faciası! 90 İşçi Hayatını Kaybetti

Çin'in kuzeyindeki Şanşi eyaleti, son yılların en büyük maden facialarından birine sahne oldu.

Xinhua ajansının haberine göre, Çangcı iline bağlı Çinyüen ilçesindeki bir kömür madeninde sabah saatlerinde meydana gelen gaz kaynaklı patlama sonucu ilk belirlemelere göre 90 işçi hayatını kaybetti. Toplam 247 işçinin mesaide olduğu sırada yaşanan patlamanın ardından maden ocağı adeta savaş alanına döndü.

ZAMANA KARŞI YARIŞ

Patlamanın etkisiyle oluşan göçüğün altında çok sayıda işçinin mahsur kaldığı bildirildi. Bölgeye sevk edilen çok sayıda arama kurtarma ekibi, yerin yüzlerce metre altında zamana karşı bir yarış başlattı. Yetkililer, göçük altındaki kritik saatler ilerledikçe can kaybının artmasından ciddi endişe duyulduğunu aktardı.

'SEFERBERLİK' VE 'HESAP SORULSUN' TALİMATI

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yayımladığı acil durum mesajında tüm arama kurtarma birimlerinin seferber edilmesi ve yaralıların tedavisi için hiçbir masraftan kaçınılmaması talimatını verdi. Olayla ilgili kapsamlı bir adli ve idari soruşturma açıldığını duyuran Şi, patlamaya yol açan ihmaller zincirinin ortaya çıkarılacağını ve sorumlulardan yasa önünde hesap sorulacağını vurguladı.

Ülke genelindeki tüm yerel yönetimlere de çağrıda bulunan Çin lideri, benzer büyük kazaların önlenmesi için potansiyel risklerin derhal teşhis edilip giderilmesi ve iş güvenliği tedbirlerinin artırılması gerektiğinin altını çizdi.

CAN ALMAYA DEVAM EDIYOR

Bu son patlama, Çin'de yakın tarihte en fazla can kaybına yol açan maden kazalarından biri olarak kayıtlara geçti. Ülkede benzer bir facia en son 2023 yılında İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki bir açık maden ocağında yaşanmış ve göçük altında kalan 53 işçi yaşamını yitirmişti.

Çin genelinde altyapının eski, güvenlik düzenlemelerinin ise yetersiz olduğu kömür madeni işletmelerinde, son yıllarda denetimlerin sıklaştırılmasıyla kaza sayıları düşüş eğilimine girse de yapısal sorunlar ve ihmaller can almaya devam ediyor.

Kazayla ilgili çok yönlü soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: AA