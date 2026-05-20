Çin'de Tahliye Ordusu Devrede, 22 Ölü Var!

Çin'in güney ve orta bölgelerinde günlerdir kesintisiz süren şiddetli sağanak yağışlar, geniş çaplı sel ve su baskınlarına yol açtı. Çin devlet televizyonu ve yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, afet nedeniyle şu ana kadar 22 kişi yaşamını yitirdi, onlarca insan kayboldu.

EYALET EYALET BİLANÇO

Afetin en ağır hasarı verdiği yerlerin başında güneydeki Hunan eyaleti geliyor. Dağlık bölgelerde heyelanları da tetikleyen sellerde 5 kişi hayatını kaybederken, akıntıya kapılan 11 kişiden haber alınamıyor.

Bölgede mahsur kalan 19 binden fazla kişi, askeri birlikler ve arama kurtarma ekiplerinin botlarıyla güvenli sığınaklara taşındı.

YOLLAR VE BİNALAR SULAR ALTINDA KALDI

Bir diğer felaket bölgesi Guizhou eyaletinde ise altyapı tamamen çöktü. Kent merkezlerinde binaların ilk katları ve ana arter yollar sular altında kaldı. Guizhou'da 4 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, kayıp 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Bölgeden tahliye edilen kişi sayısının 3 bin 700'ü aştığı bildirildi. Hubei eyaletinden gelen son bilgilere göre ise sel suları 3 can aldı, 4 kişi ise hala kayıp.

KAMYONET NEHRE SÜRÜKLENDİ: 10 ÖLÜ

Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde ise 17 Mayıs'ta içinde işçilerin bulunduğu bir kamyonet yolda kontrolünü kaybederek nehir sularına gömüldü. Araçta bulunan 10 kişinin tamamının boğularak hayatını kaybettiği açıklandı.

Çin Meteoroloji Kurumu, yağışlı havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceğini bildirerek kırmızı alarm seviyesini koruyor.

Kaynak: AA