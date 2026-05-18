Çin'de Şiddetli Deprem: Can Kayıpları Var, Binlerce Kişi Evini Terk Etti

Çin'in güney kesiminde yer alan Guangşi Cuang Özerk Bölgesi, sabah saatlerinde meydana gelen şiddetli bir sarsıntıyla sarsıldı.

Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan resmi açıklamaya göre, merkez üssü Liucou ili olan depremin büyüklüğü 5,2 olarak ölçüldü.

CAN KAYIPLARI VAR

Ulusal basında yer alan haberlere göre, deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre 10'dan fazla bina tamamen yıkıldı veya ağır hasar gördü. Yıkımla birlikte 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralandığı ve enkaz altında olduğu tahmin edilen 1 kişiyi arama çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.

7 BİNDEN FAZLA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Bölgede ana depremin ardından olası artçı şokların yaratabileceği riskler nedeniyle geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Yetkililer, hasarlı binalarda yaşayan ve risk altında bulunan 7 binden fazla vatandaşı güvenli alanlara tahliye etti.

ULAŞIM DURDU

İl ve çevresindeki demiryolu ağlarında hasar tespiti çalışmaları için seferlere ara verilmesi nedeniyle ulaşımda aksamalar olduğu, iletişim, elektrik, su ve doğal gaz şebekelerinin ise normal çalışmayı sürdürdüğü aktarıldı.

Bölgede arama-kurtarma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA