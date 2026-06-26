Çin'de Gökdelene Küçük Uçak Çarptı

Çin’de küçük uçak başkent Pekin’de bulunan 108 katlı bir gökdelene çarptı. Yaşanan kazanın ardından bina boşaltılırken olası can kaybı ve yaralı sayısı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

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Çin’in başkenti Pekin’in en yüksek binasında korku dolu anlar yaşandı.

UÇAK 108 KATLI GÖKDELENE ÇARPTI

Küçük bir uçak, 108 katlı olan CITIC Tower’a çarptı. Uçağa ve binaya ait enkaz parçaları metrelerce yüksekten yere çakılırken, binanın girişine yakın bir noktada enkaz parçaları nedeniyle küçük çaplı yangın çıktı.

Bina kazanın ardından tahliye edilirken, bölgedeki bazı araçlar da enkaz parçaları nedeniyle hasar gördü. Olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik gücü sevk edilirken, bina çevresi trafiğe kapatıldı.

Çin'de Gökdelene Küçük Uçak Çarptı - Resim : 1

UÇAK ROTASINDAN SAPTI, İLETİŞİM KESİLDİ

Çin basını, Shifosi Havalimanı'ndan kalkan Sunward SA 60L Aurora tipi olan uçakta sadece pilotun bulunduğunu belirterek, uçağın yerel saatle 17.40'ta iniş için havalimanına dönmeye hazırlandığını ancak uçuş rotasından saptığını ve iletişimin kesildiğini aktardı. Kazadaki, can kaybı ve yaralı sayısının ilişkin açıklama yapılmazken, kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

Kaynak: İHA

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Çin Uçak kazası
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