Çin'de Dolphin Tayfunu Kabusu: 1 Milyondan Fazla Kişi Tahliye Edildi

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Yerel basındaki haberlere göre, şiddetli rüzgar, sağanak, sel ve toprak kaymaları getirmesi beklenen Dolphin Tayfunu, Cıciang eyaletinde karaya ulaştı. Eyalette feribot ve gemi turları gibi deniz faaliyetleri askıya alındı.

UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Şanghay kentindeki Hongqiao ve Pudong havalimanlarında uçuşların yüzde 60'ı yani 1300'den fazla sefer iptal edildi.

Yetkililer, tayfunun etkili olduğu Cıciang, Şanghay ve Fujian'da 1 milyondan fazla kişinin güvenli bölgelere yerleştirildiğini bildirdi.

Kaynak: AA