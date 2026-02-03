Çin'de Demiryolu Köprüsü Çöktü, 5 Ölü Var

Çin'de, hızlı tren hattının parçası olarak inşa edilen köprünün 95 metrelik bölümü çöktü. Köprünün çöken bölümünde çalışan 5 işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Çin'in doğusundaki Ciangsu eyaletinde inşaat halindeki demir yolu köprüsünün çökmesi sonucu 5 işçinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, Yançıng şehrinin Şiangşui ilçesinde inşaat halindeki Yüegang Köprüsü'nün 95 metrelik bölümü çöktü. Köprünün çöken bölümünde çalışan 5 işçi hayatını kaybederken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

HIZLI TREN HATTINA ENTEGRE EDİLECEKTİ

Kamuya ait Çin Demir Yolları 12. Büro Grubu tarafından inşa edilen köprü, Ciangsu eyaletinin Lianyungang ili ile Şanghay şehri arasında kurulması planlanan hızlı tren hattının parçası olarak inşa ediliyordu.

Hızlı tren demir yolu altyapısında son yıllarda önemli gelişim kaydeden Çin'de zaman zaman yetersiz güvenlik önlemleri ve arazi etütlerindeki eksiklikler nedeniyle iş kazalarına rastlanıyor. Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde Aralık 2024'te bir demir yolu inşaatının zemininin çökmesi sonucu 13 işçi hayatını kaybetmişti. Kasım 2025'te ülkenin güneybatısındaki Yünnan eyaletinin merkezi Kunming'de test treninin çarpması sonucu 11 işçi yaşamını yitirmişti.

