Çin'de Apartmanda Büyük Gaz Patlaması: 8 Yaralı, 3 Kişi Kayıp
Çin’in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaleti, güne bir apartmanda meydana gelen şiddetli patlama haberiyle uyandı. İlk belirlemelere göre sıvılaştırılmış gaz sızıntısından kaynaklandığı tahmin edilen faciada 8 kişi yaralanırken, yıkıntıların arasında kalan 3 kişiye henüz ulaşılamadı.
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Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Huludao şehrinde sabah saatlerinde bir apartmanda sıvılaştırılmış gaz sızıntısından kaynaklandığı tahmin edilen patlama meydana geldi.
Xinhua'nın haberine göre, patlamada ilk belirlemelere göre 8 kişinin yaralandığı, 3 kişiden ise haber alınamadığı belirtildi. Yerel yönetimden yapılan açıklamada, arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü, patlamanın sebebinin soruşturulduğu aktarıldı.
Kaynak: AA
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