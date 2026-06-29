Çin'de Apartmanda Büyük Gaz Patlaması: 8 Yaralı, 3 Kişi Kayıp

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Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Huludao şehrinde sabah saatlerinde bir apartmanda sıvılaştırılmış gaz sızıntısından kaynaklandığı tahmin edilen patlama meydana geldi.

Xinhua'nın haberine göre, patlamada ilk belirlemelere göre 8 kişinin yaralandığı, 3 kişiden ise haber alınamadığı belirtildi. Yerel yönetimden yapılan açıklamada, arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü, patlamanın sebebinin soruşturulduğu aktarıldı.

Kaynak: AA