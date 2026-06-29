Çin'de Apartmanda Büyük Gaz Patlaması: 8 Yaralı, 3 Kişi Kayıp

Çin’in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaleti, güne bir apartmanda meydana gelen şiddetli patlama haberiyle uyandı. İlk belirlemelere göre sıvılaştırılmış gaz sızıntısından kaynaklandığı tahmin edilen faciada 8 kişi yaralanırken, yıkıntıların arasında kalan 3 kişiye henüz ulaşılamadı.

Son Güncelleme:
Çin'de Apartmanda Büyük Gaz Patlaması: 8 Yaralı, 3 Kişi Kayıp
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Huludao şehrinde sabah saatlerinde bir apartmanda sıvılaştırılmış gaz sızıntısından kaynaklandığı tahmin edilen patlama meydana geldi.

Xinhua'nın haberine göre, patlamada ilk belirlemelere göre 8 kişinin yaralandığı, 3 kişiden ise haber alınamadığı belirtildi. Yerel yönetimden yapılan açıklamada, arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü, patlamanın sebebinin soruşturulduğu aktarıldı.

Kaynak: AA

Etiketler
Çin Patlama
Son Güncelleme:
Putin Duyurdu: Akaryakıtta 'Tam Yasak' Seçeneği Masada Putin Duyurdu: Akaryakıtta 'Tam Yasak' Seçeneği Masada
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
İran'dan Misilleme: Körfez'deki ABD Tesisleri Vuruldu İran'dan Misilleme
ÇOK OKUNANLAR
CHP'de Güç Dengesi Değişiyor! Kılıçdaroğlu Kolları Sıvadı: Belediye Başkanlarına Yeni Sınır Hamlesi Kılıçdaroğlu Kolları Sıvadı: Belediye Başkanlarına Yeni Sınır Hamlesi
Balıkesir'de Feci Kaza: 2 Ölü, 3 Ağır Yaralı Balıkesir'de Feci Kaza: 2 Ölü, 3 Ağır Yaralı
Piyasaların Enflasyon Beklentisi Belli Oldu: Emekli Maaşında Kritik Eşik, İşte Masadaki Zam Oranı Piyasaların Enflasyon Beklentisi Belli Oldu: Emekli Maaşında Kritik Eşik, İşte Masadaki Zam Oranı
Trafik Sigortalarında Köklü Değişiklik! 1 Temmuz'dan İtibaren Zorunlu Hale Geliyor Trafik Sigortalarında Köklü Değişiklik! 1 Temmuz'dan İtibaren Zorunlu Hale Geliyor
AK Parti Kampında Masaya Geldi! Emekliye Zam ve Gündüz Kuşağı Programları İçin Kritik Talep AK Parti Kampında Masaya Geldi! Emekliye Zam ve Gündüz Kuşağı Programları İçin Kritik Talep