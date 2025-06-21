Çin, Yeni İletişim Uydusunu Uzaya Gönderdi

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"Chinasat-9C" adlı uydu, dün yerel saatle 20.37'de, ülkenin geliştirdiği Uzun Yürüyüş-3B (Long March-3B) taşıyıcı roketiyle uzaya gönderildi. Çinli yetkililer, fırlatmanın ardından uydunun planlanan yörüngesine sorunsuz bir şekilde yerleştiğini duyurdu.

Bu başarılı fırlatma, aynı zamanda Çin'in Uzun Yürüyüş roket serisiyle gerçekleştirdiği 582’nci uzay görevi olarak kayıtlara geçti. Chinasat-9C'nin, özellikle televizyon yayını, veri iletimi ve diğer haberleşme hizmetleri alanlarında önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.

Çin’in uzay programındaki bu istikrarlı ilerleyiş, ülkenin küresel uzay yarışındaki yerini daha da sağlamlaştırıyor.

Kaynak: DHA