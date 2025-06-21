Çin, Yeni İletişim Uydusunu Uzaya Gönderdi

Çin, uzay çalışmaları kapsamında bir adım daha atarak, Sichuan eyaletinde bulunan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi’nden yeni bir iletişim uydusunu başarıyla yörüngeye fırlattı.

Çin, Yeni İletişim Uydusunu Uzaya Gönderdi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

"Chinasat-9C" adlı uydu, dün yerel saatle 20.37'de, ülkenin geliştirdiği Uzun Yürüyüş-3B (Long March-3B) taşıyıcı roketiyle uzaya gönderildi. Çinli yetkililer, fırlatmanın ardından uydunun planlanan yörüngesine sorunsuz bir şekilde yerleştiğini duyurdu.

Bu başarılı fırlatma, aynı zamanda Çin'in Uzun Yürüyüş roket serisiyle gerçekleştirdiği 582’nci uzay görevi olarak kayıtlara geçti. Chinasat-9C'nin, özellikle televizyon yayını, veri iletimi ve diğer haberleşme hizmetleri alanlarında önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.

Çin, Yeni İletişim Uydusunu Uzaya Gönderdi - Resim : 1

Çin’in uzay programındaki bu istikrarlı ilerleyiş, ülkenin küresel uzay yarışındaki yerini daha da sağlamlaştırıyor.

Kaynak: DHA

Etiketler
Çin Uzay
Bu 3 Bitkiyi Birlikte Ekin, Hasat Etmekten Yorulun: Ünlü Bahçıvan Gizli Sırrını Açıkladı Bu 3 Bitkiyi Birlikte Ekin, Hasat Etmekten Yorulun: Ünlü Bahçıvan Gizli Sırrını Açıkladı
İsveç'te İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Protesto Edildi İsveç'te İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Protesto Edildi
40 Yıllık Bahçıvanın Sırrı Ortaya Çıktı! Süte Karıştırıp Çiçeklere Döküyor: Hiç Kayıp Vermiyor 40 Yıllık Bahçıvanın Sırrı Ortaya Çıktı! Süte Karıştırıp Çiçeklere Döküyor: Hiç Kayıp Vermiyor
İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den İstanbul'da Kritik Mesaj: 'Müzakereli Bir Çözüme Kesinlikle Hazırız' İran Dışişleri Bakanı'ndan İstanbul'da Kritik 'İsrail' Mesajı
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin Döner Kralı İflasın Eşiğinde: 250 Şubesi Kapanma Tehlikesiyle Karşı Karşıya Türkiye'nin Döner Kralı İflasın Eşiğinde: 250 Şubesi Kapanma Tehlikesiyle Karşı Karşıya
ATM'lerde Yeni Sistem 81 İlde Devrede: Bunu Yapmayan Yandı! Kartınızı Anında Yutacak ATM'lerde Yeni Sistem 81 İlde Devrede: Bunu Yapmayan Yandı! Kartınızı Anında Yutacak
Miras Paylaşımında O Şart Kalktı: Hisseli Tapusu Olanlar Dikkat! Kadınların Mirası Tehlikede Miras Paylaşımında O Şart Kalktı: Hisseli Tapusu Olanlar Dikkat! Kadınların Mirası Tehlikede
Bakan Duyurdu: Kiracılar Derin Bir 'Ohh' Diyecek! 81 İlde Tüm Ev Sahipleri Yandı Bakan Duyurdu: Kiracılar Derin Bir 'Ohh' Diyecek! 81 İlde Tüm Ev Sahipleri Yandı
Zararı Büyük, Satışları Çakıldı! Efsane Otomotiv Markası Piyasadan Çekilmeye Hazırlanıyor Zararı Büyük, Satışları Çakıldı! Efsane Otomotiv Markası Piyasadan Çekilmeye Hazırlanıyor