Çin Tersanesinde Facia: Kargo Gemisi Yandı, Çok Sayıda Ölü Var

Çin’in doğusundaki stratejik liman kenti Çingdao’da tersanede bakımda olan yabancı bandıralı bir kargo gemisinde yangın çıktı. Devlet televizyonu CCTV ve resmi haber ajansları yangının çok sayıda can kaybına yol açtığını duyururken, Devlet Başkanı Şi Cinping acil kurtarma ve kayıpları arama talimatı verdi.

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Çin Tersanesinde Facia: Kargo Gemisi Yandı, Çok Sayıda Ölü Var
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Çin'in doğu kıyısında yer alan Şandong eyaletinin Çingdao Limanı'nda bu sabah saatlerinde uluslararası deniz taşımacılığı sektörünü sarsan bir yangın felaketi yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Beihai Tersanesi'nde periyodik bakım ve onarım çalışmaları için demirli bulunan yabancı bandıralı dev bir kargo gemisinde, henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çin devlet televizyonu CCTV'nin yayımladığı haberde, yangının çok sayıda can kaybına yol açtığı aktarıldı ancak ölü ve yaralı sayısına dair bilgi verilmedi.

Çin haber ajansı Xinhua da Devlet Başkanı Şi Cinping'in arama kurtarma çalışmalarının hızla yürütülmesi ve kayıpların bulunması için talimat verdiğini duyurdu.

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Kaynak: AA-DHA

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