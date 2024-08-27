Çin Savaş Uçaklarından Hava Sahası İhlali! Bölgede Gerilim Tırmandı

Japonya, hava sahasının bir Çin askeri uçağı tarafından daha önce benzeri görülmemiş bir şekilde ihlal edildiğini duyurdu ve bunun "kabul edilemez" olduğunu, güvenliğine bir tehdit olarak algıladığını ifade etti. İhlal, bölgesel gerilimi tırmandırdı.

'BU BİR TEHDİTTİR'

T24'ün aktardığına göre Japonya'nın Baş Hükûmet Sözcüsü Yoshimasa Hayashi, salı günü yaptığı açıklamada, Çin askerî uçağı için bir ilk olarak nitelendirdiği bu saldırının “ciddi bir egemenlik ihlali” olduğunu söyledi. Hayashi gazetecilere yaptığı açıklamada “Çin askeri uçaklarının hava sahamızı ihlal etmesi sadece egemenliğimizin ciddi bir ihlali değil aynı zamanda güvenliğimize yönelik bir tehdittir ve kesinlikle kabul edilemez” dedi.

“Anladığımız kadarıyla bu, hava sahası ihlallerini önleme tedbirlerine başladığımızdan bu yana bir Çin askeri uçağı tarafından teyit edilen ve duyurulan ilk hava sahası ihlalidir" diyen sözcü, şöyle devam etti:

“Çin uçağının eyleminin amacına ilişkin kesin bir cevap vermekten kaçınıyoruz. Ancak Çin'in son dönemde Japonya yakınlarındaki askeri faaliyetleri genişleme ve giderek daha aktif hale gelme eğilimindedir. Hükümet, Çin'in askeri faaliyetlerine yakın ilgi göstermeye devam edecek ve dikkatli gözetim ve hava sahası ihlali önlemlerini sağlamak için mümkün olan tüm tedbirleri alacaktır"

SAVUNMA BAKANLIĞI DUYURMUŞTU

Japonya Savunma Bakanlığı, bir Y-9 gözetleme uçağının pazartesi günü saat 11.29'dan itibaren yaklaşık iki dakika boyunca Japon hava sahasını ihlal ettiğini açıkladı. Bakanlık, uçağın “Nagasaki vilayetindeki Danjo adaları açıklarında karasal hava sahasını ihlal ettiğini” ve Japonya'nın “acil olarak savaş uçaklarını” harekete geçirdiğini söyledi.

Kyodo haber ajansının bildirdiğine göre Savunma Bakanlığı, Japonya hava sahasına girmeden önce ve girdikten sonra adaların güneydoğusundaki suların üzerinde birçok kez tur attığı bildirilen uçağın fotoğrafını yayımladı. Uçak saat 13.15 sularında Çin'e doğru geri döndü.

BÜYÜKELÇİ BAKANLIĞA ÇAĞRILDI

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Masataka Okano'nun Pazartesi günü geç saatlerde Çin'in büyükelçi vekilini çağırarak “kesin bir protesto”da bulunduğu ve tekrarına karşı önlem alınması çağrısında bulunduğu belirtildi.

Bakanlık, Çinli diplomatın yanıt olarak konunun Pekin'e bildirileceğini söylediğini aktardı.