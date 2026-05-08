Çin Ordusunda Deprem Sürüyor: İki Eski Savunma Bakanı İçin İdam Kararı

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nda (ÇHKO) son yılların en büyük yolsuzluk soruşturması zirveyi vurdu. Halef-selef iki eski Savunma Bakanı Wei Fenghe ve Li Shangfu, 'rüşvet ve görevi kötüye kullanma' suçlarından askeri mahkemece suçlu bulundu. 7 Mayıs 2024 tarihinde açıklanan kararda her iki isme de idam cezası verildi.

'ŞARTLI' ÖMÜR BOYU HAPİS

Çin hukuk sistemine göre "iki yıl ertelemeli idam" kararı, sanıkların bu süre zarfında yeni bir suç işlememeleri durumunda cezanın otomatik olarak "şartlı tahliyesiz ömür boyu hapse" çevrileceği anlamına geliyor.

Ancak mahkeme, bu esnekliğe rağmen her iki eski bakanın tüm siyasi haklarını elinden aldı ve şahsi mal varlıklarının tamamına el konulmasına hükmetti.

ORDU KARARGAHI BOŞALDI

Soruşturmalar sadece bakanlarla sınırlı kalmadı. Çin ordusunun stratejik kalbi olan Merkezi Askeri Komisyon (MAK) ve nükleer caydırıcılıktan sorumlu Roket Kuvvetleri adeta yeniden yapılandırıldı.

MAK Başkan Yardımcısı Orgeneral Hı Veydong ve Siyasi Çalışma Dairesi Direktörü Oramiral Miao Hua gibi kritik isimler partiden ve ordudan ihraç edildi. Son aylarda, aralarında Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Li Çiaoming'in de bulunduğu 9 generalin meclis üyeliklerine son verilerek yargı yolu açıldı.

Kaynak: AA