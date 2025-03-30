Çin, İletişim Teknolojisi Test Uydusunu Uzaya Fırlattı
Çin, ülkenin güneyindeki ada eyaleti Hainan'da bulunan Wenchang Uzay Fırlatma Merkezi’nden uzaya yeni bir iletişim teknolojisi test uydusu gönderdi.
Uydu, Hainan eyaletine bağlı Wenchang kentinde yer alan Uzay Fırlatma Merkezi’nden bugün yerel saatle 00.05'te fırlatıldı.
Uzun Yürüyüş-7 taşıyıcı roketiyle fırlatılan uydunun, belirlenen yörüngesine girdiği aktarıldı.
Uydu, çok bantlı ve yüksek hızlı iletişim teknolojisi doğrulaması için kullanılacak. Fırlatmanın, Uzun Yürüyüş serisi taşıyıcı roketlerin 566'ncı görevi olduğu belirtildi.
Kaynak: DHA