Çin ile ABD El Sıkıştı: Tarifelerde Yeni Dönem Başlıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çin ile ABD arasında ticaret alanında dikkat çeken bir uzlaşı sağlandı. Pekin yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ziyareti ve Güney Kore’de gerçekleştirilen ekonomi heyeti görüşmelerinin ardından iki ülkenin bir dizi başlıkta anlaşmaya vardığını açıkladı.

Çin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tarafların belirli ürün gruplarında karşılıklı tarife indirimlerini sürdürme ve iki yönlü ticareti genişletme konusunda uzlaştığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, ticaret ve yatırım alanlarında yaşanan sorunları ele almak amacıyla “Ticaret Konseyi” ve “Yatırım Konseyi” kurulacağı ifade edildi. Tarafların bu mekanizmalar üzerinden özellikle belirli ürünlerde eşit düzeyde tarife indirimi uygulanmasını görüşeceği kaydedildi.

TARIM VE GIDA ÜRÜNLERİNDE DE ADIM ATILDI

Tarım ve gıda ürünlerinde uzun süredir devam eden tarife dışı engellerin kaldırılması konusunda da adımlar atıldığı aktarıldı. ABD tarafının Çin’in bazı su ürünleri, süt ürünleri ve tarımsal ihracatına ilişkin sorunların çözümünü destekleyeceği belirtilirken, Çin’in de sığır eti tesis kayıtları ve kanatlı hayvan ihracatı konularındaki engelleri ele alacağı bildirildi. Öte yandan tarafların havacılık alanında da anlaşmaya vardığı açıklandı.

ÇİN, BOEİNG ALACAK

Çin’in ABD’li üretici Boeing’den 200 yolcu uçağı satın almayı kabul ettiği, ABD’nin ise uçak motoru ve yedek parça tedarikini garanti edeceği ifade edilmişti. Trump, 13-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği Çin ziyaretinin ardından Boeing anlaşmasını duyurmuş, şirket de söz konusu anlaşmayı doğrulamıştı.

Kaynak: AA