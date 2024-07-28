Çin Felaketi Yaşıyor! 11 Kişinin Daha Cansız Bedeni Bulundu
Asya'yı vuran Gaemi Tayfunu'nda bilanço ağırlaşıyor. Çin'de şiddetli yağışların ardından meydana gelen toprak kaymasında 11 kişi hayatını kaybetti.
Çin'in Hunan eyaletinde acil durum yetkilileri ülkeyi vuran Gaemi Tayfunu'nun bölgede şiddetli yağışa yol açtığını belirtti.
Xinhua'nın haberine göre, Yuelin köyünde yağış sonucu meydana gelen toprak kaymasında 18 kişinin toprak altında kaldığını açıkladı.
11 KİŞİ HAYATTINI KAYBETTİ
Arama kurtarma çalışmaları sonucunda 11 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 6 kişinin yaralı olarak kurtarıldığını bildiren yetkililer, 1 kişiyi ise arama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
Gaemi Tayfunu'nun yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle Filipinler'de 34, Tayvan'da 10 kişi hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA