Çin Cumhurbaşkanı Jinping'den "Filistin" açıklaması: İki devletli çözümde ısrarcı olunmalı

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, bu sabah, Çin’in başkenti Beijing’deki Diaoyutai Devlet Konuk Evi’nde Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Toplantısı’nın açılış törenine katılarak bir konuşma yaptı.

Xi Jinping yaptığı konuşmada, Çin tarafının Arap ülkeleriyle birbirlerini desteklemeye, Çin ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkileri dünya barışı ve istikrarını koruyabilen örnek haline getirmeye hazır olduğunu kaydetti.

Çalkantılı bir dünyada, karşılıklı saygının ülkelerin uyum ve barış içinde bir arada yaşamaları için doğru bir yol olduğuna, adaletin kalıcı güvenliğin zemini olduğuna işaret eden Xi Jinping, Çin tarafının Arap ülkeleriyle birlikte, BM Şartı’nın amacı ve ilkeleri doğrultusunda, ülkelerin halklarının seçeneklerine saygı göstermeye, tarihi gerçeklere önem vermeye, sıcak sorunlara adalet ve kalıcı huzurun korunmasına yardımcı olan çözüm arayışlarını yoğunlaştırmaya hazır olduğunu kaydetti.

ÇİN-ARAP ÜLKELERİ ZİRVESİ 2026 YILINDA ÇİN'DE DÜZENLENECEK

Xi Jinping, 1. Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi’nin düzenlenmesinden duyduğunu memnuniyeti dile getirerek, Çin’in Arap ülkeleriyle bu zirvenin stratejik bir öncü rol oynaması ve ikili ilişkilerde atılım niteliğindeki gelişme sağlanması için ortak çaba harcamaya devam edeceğini vurguladı.

Xi, Çin’in 2026 yılında 2. Çin-Arap Zirvesi’ne ev sahipliği yapacağını açıklayarak, bu zirvenin Çin-Arap ülkeleri ilişkileri için yeni bir kilometre taşı olacağını belirtti.

JİNPİNG'DEN "BEŞ İŞBİRLİĞİ DÜZENİ" ÖNERİSİ

Xi Jinping, 1. Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi’nde sunulan “Sekiz Ortak Eylem”in önemli erken sonuçlarının elde edildiğine dikkat çekti. Xi, Çin’in bu temel üzerinde Arap ülkeleriyle “Beş İşbirliği Düzeni” ni oluşturmaya hazır olduklarını belirtti. “Beş İşbirliği Düzeni” arasında daha dinamik ve inovasyon odaklı düzen, daha büyük yatırım ve finans düzeni, daha büyük boyutlu bir enerji işbirliği düzeni, ekonomi ve ticaret alanında daha dengeli ve karşılıklı yarar sağlayan bir işbirliği düzeni ve daha geniş kültürel ve beşeri değişim düzeni yer aldı.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMDE ISRARCI OLUNMALI

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Orta Doğu’nun gelişme için verimli toprak olmasına rağmen, savaş ateşinin hâlâ sürdüğüne dikkat çekti. Xi, geçen yılın ekim ayından bu yana İsrail-Filistin çatışmasının giderek şiddetlendiğini ve yerel halkın büyük acılar yaşadığını belirtti. Savaşın sonsuza kadar devam edemeyeceğini ve adaletin er ya da geç yerini bulacağını vurgulayan Xi, iki devletli çözüm planında ısrar edilmesi gerektiğini söyledi.

Xi, Çin’in 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan, tam egemenliğe sahip bir Filistin devletinin kurulmasını ve Filistin’in BM’nin tam üyesi olmasını kararlılıkla desteklediğini belirtti. Xi, ayrıca, daha büyük, daha otoriter ve daha etkili bir uluslararası barış konferansının düzenlenmesini desteklediğini ifade etti.

Çin Cumhurbaşkanı, Çin’in Gazze’deki insani krizin sonlandırılması, savaş sonrası yeniden yapılanmayı ve BM Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın (UNRWA) Gazze bölgesine acil insani yardım sağlamasını desteklediğini vurgulayarak, UNRWA’ya 3 milyon dolar bağış yapacaklarını açıkladı:

“Çin, daha önce 100 milyon yuan tutarındaki acil insani yardıma ek olarak Gazze’deki insani krizin hafifletilmesine ve çatışma sonrası yeniden yapılanmanın desteklenmesine yardımcı olmak için 500 milyon yuan tutarında ek yardım sağlayacak. Gazze’ye acil insani yardımı desteklemek amacıyla BM Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’na (UNRWA) 3 milyon dolar bağışlayacağız.”