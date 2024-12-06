Cihatçılar Başkent Şam'a Giderek Yaklaşıyor! Stratejik Bölge de Düştü

Suriye'de ordu ile cihatçı terör örgütü HTŞ arasında 27 Kasım'dan bu yana süren çatışmalarda kritik bir eşik aşıldı. HTŞ liderliğindeki silahlı gruplar, Hama kentine girdiklerini duyurdu. Hama, Şam'a giden yolda Humus'tan önceki son kent olarak dikkat çekiyor. Muhalifler, 2011'de iç savaşın başlamasından bu yana Hama'da ilk kez kontrolü ele geçirmiş oldu.

09.55 STRATEJİK BÖLGE ELE GEÇİRİLDİ

Suriye'de Hama kent merkezinin kontrolünü ele geçiren cihatçı terör örgütü HTŞ, Humus ilinde ilerliyor. Sabah saatlerinde Humus ilinin Şam'a giden kapısı durumundaki Rasten ilçesi ele geçirildi.

08.48 RUSYA'DAN 'İSTİKRAR' VURGUSU

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'deki durumun tüm detaylarını ele almak üzere Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile Doha'da bir araya geleceklerini belirterek, "Bu hafta için planladığımız görüşmenin, (Suriye'deki) durumun istikrara kavuşmasına yardımcı olacağını umuyorum. İdlib bölgesindeki anlaşmaların sıkı bir şekilde uygulanmasına geri dönme ihtiyacını tartışacağız. Çünkü İdlib çatışmasızlık bölgesi, teröristlerin Halep’i ele geçirmek için harekete geçtiği yerdi" dedi.

08.00 PENTAGON'DAN AÇIKLAMA

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye rejimi güçleri ile rejim karşıtı silahlı gruplar arasındaki çatışmalarla ilgili gelişmeleri yakından izlemeye devam ettiklerini belirterek, ABD'nin çatışmalara dahli olmadığını vurguladı.

07.00 RESTEN OTOBAN KÖPRÜSÜNE HAVA SALDIRISI

Humus'ta bulunan, kenti Hama ve kuzeydeki bölgelerle bağlayan Resten otoban köprüsü, kimliği belirsiz uçaklarca bombalandı. Söz konusu köprü, iki kenti kara yoluyla bağlayan en önemli geçiş noktalarından biri.

Kaynak: AA