Christian Atsu'nun cenazesi hala toprağa verilmedi: Nedenini ailesi açıkladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Atakaş Hataysporlu Ganalı futbolcu Christian Atsu'nun, ülkesinde 17 Mart'ta defnedileceği bildirildi.

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Christian Atsu'nun cenazesi hala toprağa verilmedi: Nedenini ailesi açıkladı - Resim: 1

Atsu'nun aile sözcüsü Robert Ann, yaptığı açıklamada, ailenin Atsu'nun cenaze töreni ve defin için 17 Mart tarihini belirlediğini belirtti. 

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Christian Atsu'nun cenazesi hala toprağa verilmedi: Nedenini ailesi açıkladı - Resim: 2

Futbolcunun devlet töreniyle defnedileceğini kaydeden Ann, cenaze törenine kadar Atsu'nun evinde yas tutulmaya devam edileceğini söyledi.

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Christian Atsu'nun cenazesi hala toprağa verilmedi: Nedenini ailesi açıkladı - Resim: 3

Atsu, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalarak yaşamını yitirmişti, cenazesi ise 19 Şubat'ta Türk Hava Yollarının (THY) uçağıyla ülkesi Gana'ya gönderilmişti.

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Christian Atsu'nun cenazesi hala toprağa verilmedi: Nedenini ailesi açıkladı - Resim: 4

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Gana kültüründe cenazeler, sadece yas değil aynı zamanda kutlama merasimi olarak da yapılabiliyor. Yakınları, ölen kişinin hayatını kutlamak için bir araya gelip çeşitli aktiviteler yapabiliyor.

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