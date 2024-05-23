Chicago'da heyecanla beklenen Türk Festivali başlıyor

24 Mayıs'ta başlayıp 3 gün sürecek olan Türk Festivali, ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Chicago kentinde Amerikalılarla Türk kültürünü buluşturacak.

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Chicago'da heyecanla beklenen Türk Festivali başlıyor

ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Chicago kentinde 24 Mayıs'ta başlayacak ve 3 gün sürecek "Türk Festivali", Türk kültürünün zenginliğini ve çeşitliliğini Amerikalılarla buluşturmaya hazırlanıyor.

Rosemont'taki Donald E. Stephens Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek festival, senatörler ve kongre üyelerinin de katılımıyla yapılacak görkemli bir açılış töreniyle başlayacak.

Festivalin ilk gününde, Türk mutfağına özgü yemek programı, semazenlerin ve Tiyatro Külliye'nin gösterileri yer alacak. Aynı gün, Kore Savaşı'na katılan Türk askerlerinin sahip çıktığı Koreli yetim kızın gerçek hikayesini anlatan, Türk yapımı "Ayla" filminin gösterimi gerçekleştirilecek.

FESTİVAL 3 GÜN SÜRECEK

Chicago'da şimdiye kadar yapılan en kapsamlı Türk festivali 3 gün sürecek. Festivale 10 bin katılımcı bekleniyor.

Festivali organize eden Türk Festivali Komitesinin kurucularından Halil Demir, Türk halkının sunabileceği tüm kültürel güzellikleri festivale taşımayı amaçladıklarını ifade etti.

Chicago'da yaklaşık 500 bin Müslüman'ın yaşadığını belirten Demir, "Hem onları buradan Türkiye'ye bağlamak hem de Türk kültürünü buraya taşıyarak insanlara tarihimiz ve kültürümüzle alakalı vereceğimiz bir intibanın başlangıcı olarak kabul edilmesi ümidiyle bu kültürel festivali düzenlemeyi arzu ettik." dedi.

Festival boyunca pazar alanında kurulacak yaklaşık 230 stantta, ziyaretçiler Türk kültürünün dokusunu yansıtan ürünleri keşfetme imkanı bulacak. Bunun yanı sıra ebru, tezhip, seramik ve hat gibi alanlardan sanatçılar, katılımcılarla bilgi ve becerilerini paylaşacak.

"Türk Festivali" için kayıt yaptıracak ilk 2 bin kişiden kurayla belirlenecek 20 isim, Türk Hava Yolları'ndan Türkiye'ye gidiş dönüş bileti kazanacak.

Kaynak: AA

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